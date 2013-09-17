Логотип

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен16 заявок1544 просмотра
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#1$50

Сайту Floristika.ua требуется логотип.

Срок до понедельника. Учавствуют все желающие. Оплата победителю - 50 wmz.

Требования: на сайт + вектор.

10 лет назад
UFLUA
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Победитель конкурса
s_el
52 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
5 часов назад
10 лет назад
#1
Елена выиграла конкурс логотипов среди более 10 участников. Работа очень понравилась
Спасибо за конкурс, рада сотрудничеству. Рекомендую Алексея как порядочного заказчика!
Заявки фрилансеров
s_el
52 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
5 часов назад
10 лет назад
#1
Лучший дизайнер логотипов ноября
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