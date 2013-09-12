Разработка логотипа автодом

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Автосалон по продаже авто с пробегом "АВТОДОМ" требуется разработка логотипа.
Предпочтительнее цвета белый, черный красный (возможны и другие). Логотип должен быть статичным, внушающим доверие и надежность. Логотип должен включать в себя слово "АВТОДОМ". Элементы напоминающие СПИДОМЕТРЫ, КОЛЕСА, РУЛИ, СИЛУЭТ АВТО И Т.Д. НЕ ПРИМЕНЯТЬ!!!Слишком избито)). Креативность приветствуется
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