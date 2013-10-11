Разработка логотипа

Нужно разработать логотип для нового супермаркета "Гармония вкуса", желательно чтобы присутствовал зеленый цвет, олицетворяющий свежесть продуктов. очень нравится логотип супермаркета "Азбука вкуса". Так же можно использовать любые цвета на ваш выбор. в логотипе может присутствовать не ...