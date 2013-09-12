Супермаркет "Гармония вкуса"

Сайту Floristika.ua требуется логотип. Срок до понедельника. Учавствуют все желающие. Оплата победителю - 50 wmz. Требования: на сайт + вектор.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать логотип для нового супермаркета "Гармония вкуса", желательно чтобы присутствовал зеленый цвет, олицетворяющий свежесть продуктов.
очень нравится логотип супермаркета "Азбука вкуса". Так же можно использовать любые цвета на ваш выбор.
в логотипе может присутствовать не только название, но и какой-то графический элемент, сочетающийся с тематикой супермаркета.
Логотип должен быть хорошо читаемый.
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