Знак IT-компании в структуре холдинга

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен15 заявок1282 просмотра
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#1$50

Знак IT-компании в структуре холдинга. Необходимо в знаке показать, что это именно IT.

Смотрите приложение, там несколько знаков других структур. Время поджимает.

Победитель высылает знак в векторе (.cdr + .ai) и .psd.

10 лет назад
wolfus
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Победитель конкурса
Dmitrynew
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
#1
Дмитрий уловил идею и реализовал шикарный знак. Огромное спасибо, буду обращаться и далее!
Спасибо за интересный конкурс. Рекомендую Константина как порядочного заказчика, с большим опытом работы в данном сервисе.
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Dmitrynew
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
#1
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