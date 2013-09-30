Разработка логотипа некоммерческой организации

Логотипы и ЗнакиЗавершен14 заявок262 просмотра
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Это серьезная организация, ТЗ в прикреп. файле.

10 лет назад
mmg2004
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Bazilevskyi
Антон 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$200
7 дней
Антон хороший и ответственный исполнитель. Работа сделана качественно и оперативно. Рекомендую.
Спасибо Александру за интересный проект. получил удовольствие от сотрудничества
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