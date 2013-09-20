Перевести картинку в вектор

Необходимо создать логотип организации, работает в сфере образования. Логотип должен использовать 2 цвета - синий (или его оттенки) и оранжевый (оттенки). Необходимо осуществить разработку по Вашему креативу. Срок - до 5 дней. Просьба сразу указывать сроки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно векторизировать логотип, и исправить в нем одну букву. На выходе форматы cdw (версия 13), dwg.
Картинку прилагаю к проекту.
Гарантирую хороший отзыв по успешному выполнению задания.
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