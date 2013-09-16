Логотип для торговой марки

Логотипы и ЗнакиЗакрыт29 заявок276 просмотров
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Здравствуйте,

Нашей компании требуется логотип для ТМ"Закарпатська кава".

Сфера деятельности - обжарка кофе

Использование- для упаковки.

10 лет назад
silverland
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранные исполнители
oliab
Баева 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 отзывов
10 лет назад
$25
2 дня
Milena-Designer
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
14 часов назад
10 лет назад
$50
3 дня
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