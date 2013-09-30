Создание логотипа

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен25 заявок352 просмотра
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Необходимо создать логотип организации, работает в сфере образования. Логотип должен использовать 2 цвета - синий (или его оттенки) и оранжевый (оттенки). Необходимо осуществить разработку по Вашему креативу.

Срок - до 5 дней. Просьба сразу указывать сроки и стоимость.

10 лет назад
mmg2004
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
hands
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$80
5 дней
Руслан хороший и ответственный исполнитель, работа сделана качественно и оперативно. Рекомендую.
Подробное ТЗ, своевременная оплата, все супер! Спасибо.
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