Дизайн логотипа мебельной компании

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен13 заявок1656 просмотров
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#1$50

Здравствуйте

ТЗ во вложении

10 лет назад
alex_sib
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Победитель конкурса
A-nebo
Алла 
54 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
19 дней назад
10 лет назад
#1
Отличная работа
Хороший, интересный конкурс. Отличное тз - полностью раскрыта задача по проекту. Важно: быстрое проведение, определение победителей в срок и своевременная оплата! Жду ваших следующих конкурсов, Александр. Мои наилучшие рекомендации и пожелания. С уважением, Алла.
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A-nebo
Алла 
54 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
19 дней назад
10 лет назад
#1
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