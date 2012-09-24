Нужно нарисовать логотип для гоночной команды. Нужно нарисовать ракету в которой сидят две собаки(сильно мультяшные не надо) в очках и с микрофоном. Швы на ракете нужно нарисовать с клепками. Ракета летит не вертикально, а горизонтально, при этом немного ...