romantruf

Роман Труфанов romantruf

 
43 годаРоссия/Барнаул
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
vickyvv21
Виктория 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$80
10 баллов
9 лет назад
Сверстать сайт
Всё отлично! Четкая и грамотная постановка задачи. Приятно было работать. Рекомендую!
Спасибо большое за помощь, качество и срок на высоте!
Ответный отзыв
Larina_meon
Марина 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Нужно адаптировать два изображения для печати.
Спасибо за сотрудничество
Быстро и качественно.
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dasha_design
Дарья 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$90
10 баллов
11 лет назад
Логотип для гоночной команды "Белка и Стрелка"
Спасибо за проект! Отличный заказчик!
Быстрое исполнение, всегда на связи - рекомендую.
Ответный отзыв
maxtotal13
Макс 
45 летКазахстан
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
8 отзывов(-1)
$7
10 баллов
11 лет назад
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С Романом приятно работать. Четкое и ясное задание, постоянная связь в онлайне и быстрая оплата выполненной работы. Буду рад продолжить наше сотрудничество.
Быстро, грамотно, как надо!
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ZXTimon
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Логотип
Ответственный заказчик! Рад был творчеству, надеюсь на дальнейшие сотрудничество!
Быстро и сразу как надо!)
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