Требуется продвижение подкаста с музыкой. Пишите как вы это сделаете, срок и стоимость.
- Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно добавлять живых подписчиков в группу от 50 человек в день. По результатам возможна работа на постоянной основе по развитию в социальных сетях. http://vk.com/belkaistrelka22Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Нам нужно сделать 4 каталога спонсорских пакетов для гоночной команды (то есть сделать 1 полный каталог и 3 с меньшим количеством тех же услуг и другой ценой) И 1 каталог с информацией про команду. В Спонсорских ...Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $30
Требуется сделать оживление в группе по продаже подгузников: 1 Сообщение, 1 комментарий - 50 копеек; Пригласи друга - 1 рубль; Отзыв - 5 рублей. Все люди должны быть живыми, не боты. Литературные комментарии и отзывы не приветствуются! ЦА: Мамы с ...Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Нужно сверстать сайт быстро и качественно. Работа без предоплаты, оплата по факту.HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Есть готовый диплом, нужно дополнить его теми же пунктами только вместо ТЦ нужны требования, нормы и правила для Автоцентра Сделать нужно до понедельника до 17.06 2 Требования пожарной безопасности, предъявляемые к зданиям розничной торговли 2.1 Правила и нормы, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт11 лет назад
3D модель уже готова, требуется сделать расчет сил и средств тушения пожара в 5 точках автоцентра, высчитать время эвакуации, сделать литературный обзор (теоретическая часть) и описать методы исследования (практическая часть) Сделать до 12.06.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $30
Нужно адаптировать два изображения для широкоформатной печати, то есть сделать векторным изображением. Будем печатать размер 220х220 см. Сделать нужно в ближайшие сроки, до 04.06.2013Обработка фотографий1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $90
Нужно нарисовать логотип для гоночной команды. Нужно нарисовать ракету в которой сидят две собаки(сильно мультяшные не надо) в очках и с микрофоном. Швы на ракете нужно нарисовать с клепками. Ракета летит не вертикально, а горизонтально, при этом немного ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $150
Требуется нарисовать сайт для фонда, сайт нужен светлый, выполнен в современном стиле и без ненужных нагромождений, фон - белый. Закладки: Главная, О Нас, Партнеры, Календарь, Турнир, Секции, Контакты. Обязателен новостной блог. Ссылка на сайт, всё наполнение тут: http://kishitskiy.ru Лого ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Разработать логотип для компании ООО Поехали, компания занимается перевозкой нефтепродуктов. Бензовозы не рисовать! Лого должно быть оригинальным и стильным. Сроки день - два.Логотипы и Знаки30 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Продвижение сайта по трем ключевым словам, ссылка на сайт и дополнительная информация по запросуПоисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт11 лет назад
- $7
Компания одуванчик, занимается продажей присадок и нефтехимии. Ссылка ниже. http://oduvanchik-him.ru/Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Нужно сделать сайт Фонда по греко римской борьбе, сайт должен быть выполнен в современном стиле, светлыйДизайн сайтов19 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен дизайн для покраски автомобиля, который участвует в гонках. Кто заинтересовался, пишите почту, я вышлю форму кузова (кузов переделанный, не сток)Фирменный стиль5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужно сделать приложение в виде каталога одежды (фото, цены, размеры), если возможно, то онлайн заказ.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется сделать календарь на 2013 год с изображением греко-римской борьбы, календарь должен быть гармоничный, красочный, стильный. Пишите цену и сроки.Верстка полиграфии1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужен: стильный, яркий, креативный логотип для компании Pinacolada, занимается разработкой сайтов, веб дизайном. Пишите цену и сроки.Логотипы и Знаки32 заявкиЗакрыт11 лет назад
Компании "одуванчик" требуется логотип, креативный и стильный, он не ч/б, должно быть изображение одуванчика и название компании. Пишите сроки и цену.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад