Каталог для дрифт команды "Белка и Стрелка"

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт2 заявки166 просмотров

Нам нужно сделать 4 каталога спонсорских пакетов для гоночной команды (то есть сделать 1 полный каталог и 3 с меньшим количеством тех же услуг и другой ценой)

И 1 каталог с информацией про команду.

В Спонсорских каталогах будет указан (нарисован) календарь соревнований и изображение каждой услуги с ценой.

Пример, как можно сделать - дрифт журнал - http://bokamu.ru

Здесь список услуг, которые нужно представить графически. http://rada.ru/rekl_tlsp.html

Все пояснения по первому каталогу прикреплено в файле.

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10 лет назад
romantruf
Роман 
44 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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