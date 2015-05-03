Каталог для дрифт команды "Белка и Стрелка"

Нам нужно сделать 4 каталога спонсорских пакетов для гоночной команды (то есть сделать 1 полный каталог и 3 с меньшим количеством тех же услуг и другой ценой)

И 1 каталог с информацией про команду.

В Спонсорских каталогах будет указан (нарисован) календарь соревнований и изображение каждой услуги с ценой.

Пример, как можно сделать - дрифт журнал - http://bokamu.ru

Здесь список услуг, которые нужно представить графически. http://rada.ru/rekl_tlsp.html

Все пояснения по первому каталогу прикреплено в файле.

Отправляйте свои портфолио