Пример карты уровней можно посмотреть в игре Bee Brilliant, или во вложении (все картинки вертикально в ряд становятся, и при свайпе игрок видит новые локации). Для начала нам нужно только одна двухуровневая ...
Иллюстрации для технических статей
Что нам нужно - сейчас мы работаем над запуском направления по выпуску материалов для разработчиков.
Основные задачи:
- сделать материал доступным и простым
- обогатить материал иллюстрациями
Все иллюстрации к статьям мы планируем рисовать в hand drawn style. Примеры:
http://ruhighload.com/photo.upload.s3.jpg
http://ruhighload.com/photo.scale.jpg
http://ruhighload.com/deploy.frontend.jpg
Проблемы, которые есть с текущими примерами:
- нарисовано не очень аккуратно
- текст довольно тяжело читать
- нет "живости" - веселых лиц, известных предметов и т.п. Нужно привести это к такому уровню как тут:
http://thumb9.shutterstock.com/display_pic_with_logo/536893/132843962/stock-photo-doodle-design-elements-hand-drawn-illustration-132843962.jpg
http://i.istockimg.com/file_thumbview_approve/17425168/2/stock-illustration-17425168-graphics-and-diagrams-hand-drawn-illustration.jpg
Нужно нарисовать 19 достаточно простых иллюстраций - черновики тут http://www.ex.ua/608555842095. Все иллюстрации должны быть вписаны в изображения 800x400. По ширине изображение может быть меньше, но по высоте всегда 400px. Т.е. все картинки в черновиках нужно увеличить по размеру и растянуть в том случае, если они слишком мелкие.
Работу построим так: сперва делаем 1 иллюстрацию, если все ок - остальные 18.
Работа будет постоянная.
Заявки фрилансеров
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