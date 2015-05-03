Иллюстрации для технических статей

Что нам нужно - сейчас мы работаем над запуском направления по выпуску материалов для разработчиков.

Основные задачи:

- сделать материал доступным и простым

- обогатить материал иллюстрациями

Все иллюстрации к статьям мы планируем рисовать в hand drawn style. Примеры:

http://ruhighload.com/photo.upload.s3.jpg

http://ruhighload.com/photo.scale.jpg

http://ruhighload.com/deploy.frontend.jpg

Проблемы, которые есть с текущими примерами:

- нарисовано не очень аккуратно

- текст довольно тяжело читать

- нет "живости" - веселых лиц, известных предметов и т.п. Нужно привести это к такому уровню как тут:

http://thumb9.shutterstock.com/display_pic_with_logo/536893/132843962/stock-photo-doodle-design-elements-hand-drawn-illustration-132843962.jpg

http://i.istockimg.com/file_thumbview_approve/17425168/2/stock-illustration-17425168-graphics-and-diagrams-hand-drawn-illustration.jpg

Нужно нарисовать 19 достаточно простых иллюстраций - черновики тут http://www.ex.ua/608555842095. Все иллюстрации должны быть вписаны в изображения 800x400. По ширине изображение может быть меньше, но по высоте всегда 400px. Т.е. все картинки в черновиках нужно увеличить по размеру и растянуть в том случае, если они слишком мелкие.

Работу построим так: сперва делаем 1 иллюстрацию, если все ок - остальные 18.

Работа будет постоянная.