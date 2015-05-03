Нарисовать карту уровней для игры (вектор)

Пример карты уровней можно посмотреть в игре Bee Brilliant, или во вложении (все картинки вертикально в ряд становятся, и при свайпе игрок видит новые локации).

Для начала нам нужно только одна двухуровневая локация с картой, по 8 уровней на каждой, типа как на скрине с надписями.

(игру даем в ЛС по запросу)