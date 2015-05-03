Нарисовать карту уровней для игры (вектор)

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Закрыт11 заявок346 просмотров

Пример карты уровней можно посмотреть в игре Bee Brilliant, или во вложении (все картинки вертикально в ряд становятся, и при свайпе игрок видит новые локации).

Для начала нам нужно только одна двухуровневая локация с картой, по 8 уровней на каждой, типа как на скрине с надписями.

(игру даем в ЛС по запросу)

10 лет назад
lanatana
40 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

freelancer7
31 год
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$20
2 дня
Александр не сдал работу в оговоренный срок, в сети есть, но игнорирует все сообщения. Срок сораван, никаких обьясений. Не рекомендую Александр, если все таки сдадите работу - с радостью и отзыв поменяю, и заплатим без штрафов

Заявки фрилансеров

freelancer7
31 год
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад