Необходимо перевести (перерисовать) логотип из растрового формата в векторный. Жду предложений по цене и срокам.
Нарисовать карту уровней для игры (вектор)
Пример карты уровней можно посмотреть в игре Bee Brilliant, или во вложении (все картинки вертикально в ряд становятся, и при свайпе игрок видит новые локации).
Для начала нам нужно только одна двухуровневая локация с картой, по 8 уровней на каждой, типа как на скрине с надписями.
(игру даем в ЛС по запросу)
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