Необходимо нарисовать инфографику компании для участия в выставке

Приветствую. Необходимо нарисовать инфографику, описывающую деятельность компании, занимающейся производством гробов. Размер будущей печати: 85 на 200 см, вертикаль.

Сайт компании: http://in-dan.com.ua

Структура в виде карты памяти в атаче. При необходимости вышлю нужные фотографии продукции.

Инфографика будет на испанском языке. Потому первым делом делаем на русском, потом перевожу, высылаю тексты и делаем на испанском.

Очень важно задачу выполнить оперативно до конца недели, быстро согласовывая все детали, чтобы 11го числа я смог отдать в печать материал.