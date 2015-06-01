Необходимо нарисовать инфографику компании для участия в выставке

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен7 заявок239 просмотров

Приветствую. Необходимо нарисовать инфографику, описывающую деятельность компании, занимающейся производством гробов. Размер будущей печати: 85 на 200 см, вертикаль.

Сайт компании: http://in-dan.com.ua

Структура в виде карты памяти в атаче. При необходимости вышлю нужные фотографии продукции.

Инфографика будет на испанском языке. Потому первым делом делаем на русском, потом перевожу, высылаю тексты и делаем на испанском.

Очень важно задачу выполнить оперативно до конца недели, быстро согласовывая все детали, чтобы 11го числа я смог отдать в печать материал.

10 лет назад
indan
Влад 
42 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

chibi-seraphim
Анастасия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$150
4 дня
Все сделано отлично! Настя молодец! Рекомендую к сотрудничеству.
Очень довольна сотрудничеством! Обращайтесь!

Заявки фрилансеров

chibi-seraphim
Анастасия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад