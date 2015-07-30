Corel

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Завершен10 заявок180 просмотров

Перевести картинку в формат cdr.

Версия файла не выше 15.

Размер 425*450.

Толщина линии 5 мм.

В предложении указать стоимость и срок.

10 лет назад
warm
59 лет
19 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Diplomki
Артём 
33 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$4
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Diplomki
Артём 
33 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад