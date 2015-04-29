Создание комикса

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
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Нужно создать 2-х персонажей - черепаху и кролика. Они главные герои комикса (эпизодов), комикс используется для продвижения он-лайн магазина товаров для солдат. На данный момент нужен только один эпизод из комикса, в перспективе это будет целая серия.

Подробная информация в сообщении

10 лет назад
Kman
39 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

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