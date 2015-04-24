Конкурс на разработку логотипа для ООО "Энерго Инжиниринг"

Есть рисунок клоуна, 800Х1067 рисунок идет как постер фильма, у рисунка обрезана часть, у клоуна не хватает половины ног, обеих. Нужно дорисовать их, так чтобы было естественно и красиво. Без потери качестве изображения, и его ...