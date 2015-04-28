Необходимо увеличить качество изображения

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен16 заявок264 просмотра

Нужно перерисовать или улучшить изображение, чтобы его разрешение стало выше насколько это возможно.

10 лет назад
blackbit
Иван 
33 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

mari7art
Марина 
51 год
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад
$5
1 день
Всё качественно и в срок. Буду обращаться еще, спасибо вам!
Очень понравилось работать с Иваном. Грамотный и приятный в общении заказчик. ТЗ составлено четко, но все вопросы отвечает сразу, оплата своевременная. Отдельное спасибо за первый заказ и доверие к новичку! Надеюсь, поработаем еще.

Заявки фрилансеров

mari7art
Марина 
51 год
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад