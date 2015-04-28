Требуется дизайн 100 лент. опыт работы желателен. желательно прикреплять образцы работ. пример во вложении
Необходимо увеличить качество изображения
Нужно перерисовать или улучшить изображение, чтобы его разрешение стало выше насколько это возможно.
Выбранный исполнитель
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