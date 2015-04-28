Необходимо увеличить качество изображения

Очень понравилось работать с Иваном. Грамотный и приятный в общении заказчик. ТЗ составлено четко, но все вопросы отвечает сразу, оплата своевременная. Отдельное спасибо за первый заказ и доверие к новичку! Надеюсь, поработаем еще.