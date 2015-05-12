Перерисовать изображения в более высоком качестве.

Художники: Стиль сайфай (фантастика), от кандидата нужно чтобы он знал 3д редактор (для него выгоднее знать Sketchup). уметь работать в стиле Фантастика и уметь делать концепты техники. Обязательно резюме в вордовском файле. И наличие ...