Перерисовать изображения в более высоком качестве.

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Завершен10 заявок290 просмотров

Необходимо перерисовать в более высоком качестве и наложить русскоязычные надписи на изображения.

Всего 8 изображений.

Если возникнут сложности с переводом - помогу.

10 лет назад
ndmitrenko
Надежда 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

nombre_d
Ольга 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
33 отзыва
10 лет назад
$40
3 дня
Ольга выполнила работу оперативно и качественно. Охотно рекомендую ее к сотрудничеству.
Надежда отличный заказчик .Спасибо за интересное задание.Хорошая постановка задачи и уточнения по проекту ,приятное общение ,своевременная оплата.Очень рекомендую

Заявки фрилансеров

nombre_d
Ольга 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
33 отзыва
10 лет назад

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