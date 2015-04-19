Аватарка для группы вк.

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт7 заявок219 просмотров

Всем привет. Необходимо сделать аватраку для группы вк.

Тематика - финансы.

Понравилась данная работа - https://vk.com/club6573637 результат должен быть максимально приближен к данному примеру.

10 лет назад
boombucks
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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