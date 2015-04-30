Рисунки для школьного проекта

Всем привет!!! Для школьного проекта необходимо нарисовать 12 рисунков. Тема- сказка 12 месяцев. Персонажи (в виде людей как в мультфильме) январь, февраль и т.д. Все герои должны быть в полный рост в костюмах и отрибутике выдержанных в традициях русских сказок и мифологии. (1 рисунок - 1 персонаж месяц).