Перерисовать схему из растра в вектор

Требуется преобразовать растровое изображение схемы в векторный формат (предпочтительно, Visio 2003-2010, но это обсуждаемо, возможно у Вас есть лучший вариант). Условные обозначения должны быть вынесены в библиотеку (либо, взяты из существующей). Конвертировать векторизатором нельзя, так как нужен нормальный документ, который в дальнейшем можно будет править по необходимости.

Также схему нужно перекомпоновать таким образом, чтобы при преобразование в растр полученное изображение было читабельным при разрешении 1100х700 пикселей (приложенная схема слишком вытянута по вертикали).

Конечная цель - получить схему, пригодную для SCADA.

Всего в проекте подобных схем 11 штук.

Уточняющие вопросы приветствуются.