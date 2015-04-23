Перерисовать схему из растра в вектор

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Завершен15 заявок381 просмотр

Требуется преобразовать растровое изображение схемы в векторный формат (предпочтительно, Visio 2003-2010, но это обсуждаемо, возможно у Вас есть лучший вариант). Условные обозначения должны быть вынесены в библиотеку (либо, взяты из существующей). Конвертировать векторизатором нельзя, так как нужен нормальный документ, который в дальнейшем можно будет править по необходимости.

Также схему нужно перекомпоновать таким образом, чтобы при преобразование в растр полученное изображение было читабельным при разрешении 1100х700 пикселей (приложенная схема слишком вытянута по вертикали).

Конечная цель - получить схему, пригодную для SCADA.

Всего в проекте подобных схем 11 штук.

Уточняющие вопросы приветствуются.

10 лет назад
compayser
Сергей 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ivanmkh
Иван 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
18 дней назад
10 лет назад
$37
1 день
Отличная работа. Сделано все необходимое и учтены все пожелания. Был всегда на связи и оперативно реагировал на сообщения.
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Заявки фрилансеров

ivanmkh
Иван 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
18 дней назад
10 лет назад

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