Всем привет. Необходимо сделать аватраку для группы вк. Тематика - финансы. Понравилась данная работа - https://vk.com/club6573637 результат должен быть максимально приближен к данному примеру.
Дизайн 100 лент
Требуется дизайн 100 лент. опыт работы желателен. желательно прикреплять образцы работ. пример во вложении
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно изменить цвет розовой полоске на рисунке + справа от самого устройства нарисовать квадратики доступных цветов и добавить надпись - цвета на выбор. Картинка во вложении.Завершен10 лет назад
Мне нужно сделать модельку для 3D Max по этим фотографиям: http://goo.gl/3hYlQ8 http://goo.gl/q66ZnB Кто возьмется?Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $40
Несколько лет назад со своим другом брал участие в проекте Долина мечты 2 для Бигфиша: http://www.mayplaygames.ru/preview-dreamsdwell-stories2.php Сейчас взялись за разработку собственной небольшой дефенс флеш игры, где Герой защищается от толп монстров, которые идут ...Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно нарисовать рекламный комикс. Тематика: офис, телефонные звонки между персоналом ... Формат А5-А4, в цвете. Прикрепил к проекту понравившийся стиль, но допускаются и другие стили. От вас нужно: 1. цена ...Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $60
Всем привет!!! Для школьного проекта необходимо нарисовать 12 рисунков. Тема- сказка 12 месяцев. Персонажи (в виде людей как в мультфильме) январь, февраль и т.д. Все герои должны быть в полный рост в костюмах и отрибутике ...Завершен10 лет назад
Имеется план этажей в Autocad, требуются отрисовать его в векторе без всего лишнего, оставить только стены и метраж, все остальные данные не нужны. файл для скачки http://файлообменник.рф/1kcl9duu60bi.htmlЗавершен10 лет назад
- $5
Друзья, есть сайт www.krepauto.ru На главной странице есть картинки типов деталей. В самый конец хотим вставить новую картинку (там только сейчас написано металлический автокрепеж). Есть фотка (сфоткали на белом листе бумаги нужные детали) и ...Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать флеш-заставку на сайт. Эскиз по вложении. Образ и сама девушка должны максимально быть похожи на девушку с фото. Она стоит в полупрозрачном приличном платье,со своей горы смотрит на "мир", на ...Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно перерисовать лицо данного человека в вектор смотрящим в бинокль. Изображение в векторе по чертам лица должно совпадать с оригиналом,т.е. мне не важна детальная прорисовка,а важно чтобы лицо с биноклем было узнаваемо. Прикрепил к заказу ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт10 лет назад