Создать копию каталога витражей

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Завершен6 заявок278 просмотров

Задача сделать копию каталога с сайта:

http://www.vartbis.ru/katalog-vitrazhey-onlayn/

http://issuu.com/sepaserv/docs/kvart_vz_vartbis/20?e=1738457/2629010

Никаких исходников для задания нет !!!

Перерисовать страницы данного каталога, в Corel Draw.

От вас предложение по стоимости и срокам.

10 лет назад
maksim-nb
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

zhu52
Ольга 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$170
7 дней
Задача выполнена в срок и с полным соблюдением требований технического задания.
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Заявки фрилансеров

zhu52
Ольга 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад

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