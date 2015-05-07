Создать копию каталога витражей

Несколько лет назад со своим другом брал участие в проекте Долина мечты 2 для Бигфиша: http://www.mayplaygames.ru/preview-dreamsdwell-stories2.php Сейчас взялись за разработку собственной небольшой дефенс флеш игры, где Герой защищается от толп монстров, которые идут ...