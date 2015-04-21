Изображение дома, защищаемого от молнии

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрытнет заявок119 просмотров

Краткое описание задачи во вложении.

Остальные детали обсудим с исполнителем

Если что-то будет непонятно - поясню подробнее, поищу примеры для наглядности.

10 лет назад
ndmitrenko
Надежда 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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