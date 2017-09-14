blackbit

Иван blackbit

 
33 года
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Отзывы на Яндекс Маркет, Яндекс и Google картах, 2ГИС

    Требуется оставить отзывы о магазине на Яндекс Маркет, Яндекс и Google картах, 2ГИС. Тексты отзывов предоставит заказчик. Оплата производится только после публикации отзывов, возможна посрочная оплата за каждый отзыв. Публикация должна осуществляться только из России.

    Контекстная реклама11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Видео для рекламы в сторис-инстаграм

    Необходим видеомонтаж для создания 15-секундных рекламных видео в сторис-инстаграм для различных магазинов. Материалы будут предоставлены исполнителю. Ожидается использование музыки и создание привлекательного контента для таких направлений, как игрушки, сумки и чемоданы.

    Видеомонтаж34 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн наклеек и флаеров

    1. Разработать дизайн круглого стикера (диаметр около 5-6 см) с логотипом Maxi-Mishki Желательно в векторе. Должен быть указан адрес сайта maxi-mishki.ru  Фон на ваше усмотрение. 2. Разработать дизайн круглого стикера (диаметр ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Анекдоты, шутки, юмор про плюшевых медведей

    Всё лучшее в свободном доступе из интернета уже использовано... Нужны цепляющие анекдоты, шутки, юмор про плюшевых медведей. Особенно ценно: короткие предложения, например: "По статистике, плюшевый мишка оказывается в постели девушки раньше, чем парень, ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать логотип

    Необходимо создать новый, крутой, современный логотип в векторе для магазина плюшевых медведей/подарков. Старый висит на сайте https://maximishki.ru/

    Логотипы и Знаки43 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать логотип

    Необходимо создать логотип в векторе для магазина плюшевых медведей/подарков Название MaxiMishki Площадка, где можно посмотреть контент: https://vk.com/maximishki Дополнительно есть задача на создание обложки сообщества (когда будет готов логотип)

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    8 лет назад

  • SEO рерайт / копирайт текста для проекта

    Ищу исполнителя для написания ~15-20 текстов под один проект, связанный с продажей печей-мангалов, печей для пиццы, коптилень для ресторанов и гастробаров. Оплата за каждый отдельный текст. Первый текст - общий, о заводе изготовителе (копирайт + ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка секции в platformalp

    Необходимо сделать небольшую доработку для первой секции сайта: http://aesuve2n.plp7.ru/ - секция должна открываться на весь экран монитора. - верхний блок должен выравниваться по верхнему краю. - блок с текстом "Печи-мангалы, печи для пиццы, коптильни и ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Написать тексты для сайта

    Временный адрес сайта: http://x95n95sz.plp7.ru/ 1. Нужно кратко изложить инф-ию о персидский самоварах (в блоке, где расположена картинка с самоваром и чашкой). Вызвать у потенциального покупателя интерес. Занимать ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать интернет-магазин по образцу

    Необходимо разработать похожий интернет-магазин на примере описанном в статье: http://convertmonster.ru/blog/marketing-blog/kejs-lending-dizajnerskih-chehlov/ Сам сайт: http://futular.ru/ Нужно сделать аналогичную структуру сайта (с небольшими изменениями, которые будут уточнены по ходу разработки). Дополнительно разработать отдельно страницу с большой витриной ...

    Интернет-магазины13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать интернет-магазин на OpenCart на примере другого сайта

    Необходимо разработать интернет-магазин на CMS OpenCart на примере сайта http://case-place.ru/ Нужно сделать аналогичную структуру сайта (с небольшими изменениями, которые будут уточнены по ходу разработки). Сделаны информационные блоки, слайдер, структура меню, карточка товара, корзина, страница оплаты, ...

    Opencart
    Интернет-магазины12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Экспортировать из CDR в PSD

    Нужно сделать экспорт с сохранением всех слоёв, размеров и пропорций. В файле два листа (iP-5 и iP-4). Каждый лист нужно экспортировать в отдельный документ PSD. Фон должен быть прозрачным.

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Интернет-ресурс с интерактивной картой

    Необходима разработка интернет-ресурса на котором будет размещена карта Калининского р-на г. Санкт-Петербурга с отражением названий улиц и домами, а также с возможностью её масштабирования.Дополнительно необходимо внедрить панель инструментов для нанесения графических объектов в частности: геометрических ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад
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Отзывы фрилансеров

4351katya
57 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Коррекция фотографии
Рекомендую. Иван, четко ставит задачи, всегда на связи. Корректен и объективен.
Спасибо за качественно выполненную работу!
Ответный отзыв
HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
14 часов назад
$65
10 баллов
6 лет назад
Дизайн наклеек и флаеров
Очень приятно было поработать с Иваном. Работа была оплачена вовремя и в полном объеме. Иван - очень вежливый, ответственный, порядочный и приятный в общении заказчик. Всегда на связи, что не мало важно. С таким заказчиком действительно очень приятно работать. Мои наилучшие рекомендации! Буду рада сотрудничеству в дальнейшем!
Заказывал дизайны флаеров и стикеров. Всё быстро, качественно и за оптимальные деньги! Теперь сразу буду обращаться к Анне при появлении новых задач!
Ответный отзыв
Ververa555
Вера 
27 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
$8
10 баллов
8 лет назад
Сделать логотип
Рекомендую !
Огромное спасибо за Ваш подход к делу, позитивный настрой и желание помочь заказчику. С задачей справились превосходно. Однозначно буду рекомендовать вас и сам еще буду обращаться!
Ответный отзыв
Coraline00
29 лет
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Сделать логотип
Интересный проект) Четкое тз, оплата моментальная! Сотрудничеством довольна, мои рекомендации!
Задача выполнена на 5 баллов, и всего за несколько часов! Рекомендую, спасибо за работу!
Ответный отзыв
metisDev
Алексей 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$8
10 баллов
8 лет назад
Доработка секции в platformalp
Хороший заказчик. Никаких проблем, все четко поставлено. Своевременная оплата.
Однозначно рекомендую за гибкий и ответственный подход к решению задачи.
Ответный отзыв
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