Требуется оставить отзывы о магазине на Яндекс Маркет, Яндекс и Google картах, 2ГИС. Тексты отзывов предоставит заказчик. Оплата производится только после публикации отзывов, возможна посрочная оплата за каждый отзыв. Публикация должна осуществляться только из России.
- Контекстная реклама11 заявокЗакрыт3 года назад
Необходим видеомонтаж для создания 15-секундных рекламных видео в сторис-инстаграм для различных магазинов. Материалы будут предоставлены исполнителю. Ожидается использование музыки и создание привлекательного контента для таких направлений, как игрушки, сумки и чемоданы.Видеомонтаж34 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно убрать очки у мужчины на двух фотоОбработка фотографий81 заявкаЗакрыт4 года назад
Убрать водяные знаки (4 фото)Обработка фотографий100 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо вырезать фон и оставить только девушку на велосипеде. Фото в лучшем качестве пришлю исполнителю.Обработка фотографий55 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо "одеть" девушку в джинсы/штаны на фото.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен5 лет назад
1. Разработать дизайн круглого стикера (диаметр около 5-6 см) с логотипом Maxi-Mishki Желательно в векторе. Должен быть указан адрес сайта maxi-mishki.ru Фон на ваше усмотрение. 2. Разработать дизайн круглого стикера (диаметр ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен6 лет назад
На фото 1 нужно сделать цвет бутона розы и лепестков такой же, как на фото 2. На фото 3 нужно сделать цвет бутона розы и лепестков такой же, как на фото 4. ...Иллюстрации и Рисунки30 заявокЗакрыт7 лет назад
Всё лучшее в свободном доступе из интернета уже использовано... Нужны цепляющие анекдоты, шутки, юмор про плюшевых медведей. Особенно ценно: короткие предложения, например: "По статистике, плюшевый мишка оказывается в постели девушки раньше, чем парень, ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать новый, крутой, современный логотип в векторе для магазина плюшевых медведей/подарков. Старый висит на сайте https://maximishki.ru/Логотипы и Знаки43 заявкиЗакрыт7 лет назад
Объём небольшой. Док-ты во вложении.Переводы9 заявокЗакрыт7 лет назад
Тематики выставок: - загородный дом и сад (Европа) - грили и барбекю (Европа) - ресторанный бизнес (Европа + Москва и СПб) В особенности интересуют выставки в Германии (Бавария, Кёльн, ...Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать логотип в векторе для магазина плюшевых медведей/подарков Название MaxiMishki Площадка, где можно посмотреть контент: https://vk.com/maximishki Дополнительно есть задача на создание обложки сообщества (когда будет готов логотип)Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен8 лет назад
Ищу исполнителя для написания ~15-20 текстов под один проект, связанный с продажей печей-мангалов, печей для пиццы, коптилень для ресторанов и гастробаров. Оплата за каждый отдельный текст. Первый текст - общий, о заводе изготовителе (копирайт + ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать небольшую доработку для первой секции сайта: http://aesuve2n.plp7.ru/ - секция должна открываться на весь экран монитора. - верхний блок должен выравниваться по верхнему краю. - блок с текстом "Печи-мангалы, печи для пиццы, коптильни и ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Временный адрес сайта: http://x95n95sz.plp7.ru/ 1. Нужно кратко изложить инф-ию о персидский самоварах (в блоке, где расположена картинка с самоваром и чашкой). Вызвать у потенциального покупателя интерес. Занимать ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо разработать похожий интернет-магазин на примере описанном в статье: http://convertmonster.ru/blog/marketing-blog/kejs-lending-dizajnerskih-chehlov/ Сам сайт: http://futular.ru/ Нужно сделать аналогичную структуру сайта (с небольшими изменениями, которые будут уточнены по ходу разработки). Дополнительно разработать отдельно страницу с большой витриной ...Интернет-магазины13 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо разработать интернет-магазин на CMS OpenCart на примере сайта http://case-place.ru/ Нужно сделать аналогичную структуру сайта (с небольшими изменениями, которые будут уточнены по ходу разработки). Сделаны информационные блоки, слайдер, структура меню, карточка товара, корзина, страница оплаты, ...Интернет-магазины12 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать экспорт с сохранением всех слоёв, размеров и пропорций. В файле два листа (iP-5 и iP-4). Каждый лист нужно экспортировать в отдельный документ PSD. Фон должен быть прозрачным.Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходима разработка интернет-ресурса на котором будет размещена карта Калининского р-на г. Санкт-Петербурга с отражением названий улиц и домами, а также с возможностью её масштабирования.Дополнительно необходимо внедрить панель инструментов для нанесения графических объектов в частности: геометрических ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад