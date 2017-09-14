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Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
6 лет назад
Огромное спасибо за Ваш подход к делу, позитивный настрой и желание помочь заказчику. С задачей справились превосходно. Однозначно буду рекомендовать вас и сам еще буду обращаться!
Ответный отзыв
Рекомендую !