Ververa555

Вера Булатова Ververa555

 
26 летРоссия/Краснодар
6 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Качественно, дешево,быстро!
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Отзывы заказчиков
blackbit
Иван 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$8
10 баллов
6 лет назад
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Огромное спасибо за Ваш подход к делу, позитивный настрой и желание помочь заказчику. С задачей справились превосходно. Однозначно буду рекомендовать вас и сам еще буду обращаться!
Рекомендую !
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