Вырезать объекты / сделать прозрачный фон

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт55 заявок854 просмотра

Необходимо вырезать фон и оставить только девушку на велосипеде.

Фото в лучшем качестве пришлю исполнителю.

5 лет назад
blackbit
Иван 
33 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Самир
 
42 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Максим
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Алексей
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Алексей
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Виктория
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Артём
 
34 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Татьяна
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
23 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Роман
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Анастасия
 
27 лет
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Ярослав
 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Аделина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Света
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ирина
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Екатерина
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Андрей
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Григор
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 отзывов
5 лет назад
Михаил
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ксени
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Юрий
 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Виктория
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Даниил
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв(-1)
5 лет назад
Артур
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Марина
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Кирилл
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Парвиз
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Максим
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Костя
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Данила
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Жасур
 
43 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
47 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Руслан
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
43 года
8 лет в сервисе
Был
16 дней назад
60 отзывов
5 лет назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
11 дней назад
158 отзывов
5 лет назад
Владимир
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Тимур
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Алиса
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ясмин
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Владимир
 
53 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
София
 
20 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Михаил
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Влад
 
24 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Эмиль
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Борис
 
49 лет
8 лет в сервисе
Был
19 дней назад
2 отзыва
5 лет назад
Искандер
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
18 отзывов
5 лет назад
Александр
 
50 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
20 минут назад
201 отзыв
5 лет назад
ТОП-5
Обработка фотографий
Егор
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
46 отзывов
5 лет назад
Виктор
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
16 дней назад
68 отзывов
5 лет назад
Евгений
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
41 отзыв(-1)
5 лет назад
Виктория
 
34 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад