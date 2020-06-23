Поиск фото

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Закрыт95 заявок1290 просмотров

Работа легкая. Нужно по названию товара найти 3 разных фотографии (на белом фоне, без водных знаков). Все. Товаров много. Нужна адекватная цена за поиск (1 фото = ??? руб).

Ребята, те что пишут по 1 доллару за фото и выше, а также 10 рублей и выше, не оставляйте коменты. Задание элементарное, просто найти картинку под товар на белом фоне.

5 лет назад
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