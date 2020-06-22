Фото ретушь

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Закрыт106 заявок1997 просмотров

Здравствуйте ищу ретушера на постоянной основе. Для обработки фото. В основном портреты. Нужна качественная ретушь кожи в теплых тонах. Пластика и внимание к деталям. Скажите сколько будет обработка 1 фото?

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