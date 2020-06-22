https://www.instagram.com/p/B-rsV-HhRg3/?igshid=72u1yxt74wub такой пост с пуфиком сделаем с розыгрышем серого пуфа пример https://www.instagram.com/p/B-FayNtIr8V/?igshid=11zf7urxo2hxm
Фото ретушь
Здравствуйте ищу ретушера на постоянной основе. Для обработки фото. В основном портреты. Нужна качественная ретушь кожи в теплых тонах. Пластика и внимание к деталям. Скажите сколько будет обработка 1 фото?
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