Замазать деталь на фото

$5
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Завершен89 заявок2186 просмотров

На фотографии замазать деталь в фотошопе. 

5 лет назад
vic1990
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Выбранный исполнитель

Disko
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Спасибо, все было сделано на высшем уровне
Прекрасная заказчица. Рекомендую. Хорошо поставленная задача и сверхбыстрая оплата. Сотрудничеством доволен

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