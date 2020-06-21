Обработка фото в стиле мафии

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Завершен4 заявки411 просмотров

Необходимо сделать обработку в стиле мафии. Фон, оружие и другие элементы на ваше усмотрение.

5 лет назад
ManyFaces
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

Xellp
Юрий 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
$1
1 день
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Пиздатый чел, оплатил все вовремя, комиссия при переводе составила 100%
excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
5 лет назад
$5
1 день
давольно неплохой исполнитель, работа в сроки, общителен.
Хороший заказчик.Рекомендую.
viktorkreg
Кирилл 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$2
1 день
Работу наклипал за 15 минут, общителен.
Отличный заказчик, доходчиво объяснил, оплата в срок, заказ интересный.

Заявки фрилансеров

Xellp
Юрий 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
5 лет назад
Егор
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
46 отзывов
5 лет назад
viktorkreg
Кирилл 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад