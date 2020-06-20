Есть 2 фото: https://yadi.sk/i/MXQzDndJk72Khg https://yadi.sk/i/gw6tTx-t76NoPA Нужно по левой стороне, по всей высоте, сделать размытие шириной 340-350pix, желательно с градиентом размытия (постепенное повышением четкости) на границе Под размытием понимаю эффект: ...
Фотомонтаж. Обработка фото.
Необходимо "заменить" на фото мебель. Убрать кровать и поставить кухонный гарнитур и стол ). Исходные фото сделаю любые (угол, размер, освещение). В итоге нужно одно фото кухни, которое не будет выделяться и отличаться от остальных фотографий этого помещения. Итоговые фото будут печататься на обычной бумаге. Исходные фото - по запросу.
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