Фотомонтаж. Обработка фото.

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен7 заявок459 просмотров

Необходимо "заменить" на фото мебель. Убрать кровать и поставить кухонный гарнитур и стол ). Исходные фото сделаю любые (угол, размер, освещение). В итоге нужно одно фото кухни, которое не будет выделяться и отличаться от остальных фотографий этого помещения. Итоговые фото будут печататься на обычной бумаге. Исходные фото - по запросу.

5 лет назад
Leser
52 года
10 лет в сервисе
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5 лет назад

Выбранный исполнитель

LEBOWSKY
Николай 
43 года
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
5 лет назад
$7
1 день
Все было сделано очень быстро и в нужном объеме. Коммуникация на высоте! Спасибо!
Отличный заказчик! Рекомендую!

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LEBOWSKY
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