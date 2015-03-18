Leser

Сергей Leser

 
52 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$7
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Фотомонтаж. Обработка фото.

    $7

    Необходимо "заменить" на фото мебель. Убрать кровать и поставить кухонный гарнитур и стол ). Исходные фото сделаю любые (угол, размер, освещение). В итоге нужно одно фото кухни, которое не будет выделяться и отличаться от остальных ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Оформить меню группы в ВК

    Требуется изменить меню группы интернет-магазина в ВК, привести в соответствие с каталогом товаров на сайте. Каталог с несколькими уровнями вложенности, т.е. скорее всего потребуются промежуточные вики-страницы, с которых уже будут ссылки на подборки с товарами. ...

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Описания товаров интернет-магазина

    Требуется подготовка описаний в карточку товаров интернет-магазина для товаров детской тематики (от пустышек до колясок). Исходные данные - фото товаров, структурированные по папкам согласно каталога сайта (каждая папка - отдельный товар). Ко многим товарам есть ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Обработка фото для интернет-магазина

    Требуется обработать фото товаров. Все фото каталогизированы по папкам в соответствии с разделами магазина. Каждый товар в отдельной папке. На выходе необходимо получить файлы ***.png с ПРОЗРАЧНЫМ фоном и размером 1600х1600. Исходные ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Перенос товаров (фото, описание) из VK в ОК

    Есть группа-магазин в VK с товарами. Есть новая группа в ОК. Необходимо наполнить товарами группу в Одноклассниках скопировав всю информацию из Товаров VK с фото (выбрав одно, основное), описанием, ценой, сделав структуру альбомов с фото ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Уникальный логотип интернет-магазина

    Требуется разработка уникального изобразительного торгового знака (логотипа) для интернет-магазина детских товаров. Дизайн сайта существует. Название магазина - название животного. Товарный знак (название магазина) - уже зарегистрирован. Будет предоставлена необходимая информация о существующих торговых знаках компаний, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Увеличение подписчиков группы VK

    Требуется увеличение не менее чем на 1000 числа подписчиков группы  в VK. Интересуют только живые пользователи по критериям город(регион)/пол/возраст. Город-миллионик. Тематика группы - продажа товаров для детей. Должна быть оговорена гарантия от бана группы и ...

    Социальные сети (SMM и SMO)8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Интернет-магазин на Magento

    Имеется готовый дизайн. Требуется верстка (адаптивная) и установка на Magento. Исполнитель должен быть с большим опытом работы с данной CMS. Примеры работ очень желательны. Немного подробнее все описано в приложении.

    Magento
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина

    Требуется разработка прототипа и дизайна сайта интернет-магазина. Профиль - продажа детских товаров (в основном от 0 до 3х лет). Дизайн должен быть современным, лаконичным. Так же нужен логотип. Предусматривается тесная интеграция с ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

LEBOWSKY
Николай 
43 года
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$7
10 баллов
5 лет назад
Фотомонтаж. Обработка фото.
Отличный заказчик! Рекомендую!
Все было сделано очень быстро и в нужном объеме. Коммуникация на высоте! Спасибо!
Ответный отзыв
Genevieve
Виктория 
32 года
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Описания товаров интернет-магазина
Спасибо за работу! Приятно сотрудничать
Быстро, грамотно, аккуратно!
Ответный отзыв
OksanaGapeeva
Оксана 
42 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Обработка фото для интернет-магазина
Замечательный заказчик. Задачи объясняет доступно, оплата всегда вовремя и без напоминаний. В общем, все супер!
Все было сделано оперативно и качественно! Оксана всегда на связи, работает быстро и аккуратно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Viktoriya_moroz
35 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Перенос товаров (фото, описание) из VK в ОК
Приятный коммуникабельный заказчик, с четким видением конечного результата. Все время на связи. Моментальная оплата. Всем рекомендую!
Виктория мгновенно поняла конечную цель задачи, на тестовом задании совместно проверили все нюансы, откорректировали формат итогового результата. Виктория всегда на связи, коммуникабельность на высоте. Но что особенно впечатлило - скорость выполнения работы! Выше всяких похвал! И при этом все было исполнено абсолютно без замечаний! Настоятельно рекомендую!
Ответный отзыв
tasb
49 лет
10 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$57
10 баллов
9 лет назад
Уникальный логотип интернет-магазина
Сергей приятный в общении и пунктуальный заказчик. Техзадание конкретное и предельно ясное, оплата своевременная. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество Рекомендую
Все было сделано быстро и качественно, проявлен креативный подход и бесконечное терпение к многочисленным пожеланиям! Рекомендую!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов