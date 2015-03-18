Требуется изменить меню группы интернет-магазина в ВК, привести в соответствие с каталогом товаров на сайте. Каталог с несколькими уровнями вложенности, т.е. скорее всего потребуются промежуточные вики-страницы, с которых уже будут ссылки на подборки с товарами. ...