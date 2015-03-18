Необходимо "заменить" на фото мебель. Убрать кровать и поставить кухонный гарнитур и стол ). Исходные фото сделаю любые (угол, размер, освещение). В итоге нужно одно фото кухни, которое не будет выделяться и отличаться от остальных ...
- $7Обработка фотографий1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется изменить меню группы интернет-магазина в ВК, привести в соответствие с каталогом товаров на сайте. Каталог с несколькими уровнями вложенности, т.е. скорее всего потребуются промежуточные вики-страницы, с которых уже будут ссылки на подборки с товарами. ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется подготовка описаний в карточку товаров интернет-магазина для товаров детской тематики (от пустышек до колясок). Исходные данные - фото товаров, структурированные по папкам согласно каталога сайта (каждая папка - отдельный товар). Ко многим товарам есть ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется обработать фото товаров. Все фото каталогизированы по папкам в соответствии с разделами магазина. Каждый товар в отдельной папке. На выходе необходимо получить файлы ***.png с ПРОЗРАЧНЫМ фоном и размером 1600х1600. Исходные ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен9 лет назад
Есть группа-магазин в VK с товарами. Есть новая группа в ОК. Необходимо наполнить товарами группу в Одноклассниках скопировав всю информацию из Товаров VK с фото (выбрав одно, основное), описанием, ценой, сделав структуру альбомов с фото ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется разработка уникального изобразительного торгового знака (логотипа) для интернет-магазина детских товаров. Дизайн сайта существует. Название магазина - название животного. Товарный знак (название магазина) - уже зарегистрирован. Будет предоставлена необходимая информация о существующих торговых знаках компаний, ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Разработка логотипа для интернет-магазинаЛоготипы и Знакинет заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется увеличение не менее чем на 1000 числа подписчиков группы в VK. Интересуют только живые пользователи по критериям город(регион)/пол/возраст. Город-миллионик. Тематика группы - продажа товаров для детей. Должна быть оговорена гарантия от бана группы и ...Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт9 лет назад
Имеется готовый дизайн. Требуется верстка (адаптивная) и установка на Magento. Исполнитель должен быть с большим опытом работы с данной CMS. Примеры работ очень желательны. Немного подробнее все описано в приложении.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется разработка прототипа и дизайна сайта интернет-магазина. Профиль - продажа детских товаров (в основном от 0 до 3х лет). Дизайн должен быть современным, лаконичным. Так же нужен логотип. Предусматривается тесная интеграция с ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад