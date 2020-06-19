Обработка фото.

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт23 заявки1101 просмотр

Хотелось бы преобразить фото. Сделать рисовку сверху или что то подобное, чтобы смотрелось не дёшево, а стильно. Если есть предложения, то можете высылать эскизы в лс, чтобы было видно 

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