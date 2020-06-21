Обработка фото

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Закрыт29 заявок1379 просмотров

https://www.instagram.com/p/B-rsV-HhRg3/?igshid=72u1yxt74wub

такой пост с пуфиком сделаем с розыгрышем серого пуфа

пример https://www.instagram.com/p/B-FayNtIr8V/?igshid=11zf7urxo2hxm

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