Ретушь фото

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Закрыт129 заявок1740 просмотров

Выполнить ретушь кожи (не замыленное лицо), цветокоррекция (выровнять по балансу белого, равномерный тон кожи, естественный оттенок). Светлое и контрастное фото.

5 лет назад
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