Необходимо сделать ретушь 3-х фото людей для сайта. Каждое фото в 2-х размерах + 1 чб фото. Детали в аттаче. Выбираю по стоимости и отзывам. Сделать нужно сегодня до вечера.
Изменение цвета дома из бруса
Добрый день! Нам Предстоит покраска дома из бруса, и что бы не ошибиться с цветовой гаммой, решила обратиться сюда за подбором колористики и краски дома.
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