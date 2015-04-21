Отрисовать планировки в Photoshop

Здравствуйте,

необходимо отрисовать планировки 3-этажного жилого здания в фотошопе.

Исходные материалы:

-Чертеж DWG

-PSD исходник, содержащий все нужные элементы и стили

-Пример необходимого результата (прикреплен к проекту)

-PSD файл, содержащий стены всех этажей и двери/окна

Что нужно сделать:

-Расставить по всем этажам смарты мебели из исходника

-Добавить надписи и размеры во все помещения

-Нарезать готовые планы - каждую квартиру в отдельный файл, добавить план этажа и отметить на нем квартиру

Задание очень срочное. Просьба обращаться только при наличии опыта и примеров в подобных проектах. Ссылку на пример надо указать в заявке.

Оплата - PayPal или наличным переводом