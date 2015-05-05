Отрисовать векторную карту

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Завершен15 заявок308 просмотров

Что рисуем - http://pix.my/xl4eOroe

В какой стилистике - http://pix.my/8b8op2ke

Нужен сам фрагмент карты, с указанием основных улиц, станций метро и номеров домов. На выходе - векторный и растровый форматы.

10 лет назад
gi-stassy
46 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

ttjanka
Тетяна 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$40
2 дня
Работу приняли в первой редакции. Отличный результат! Спасибо.
Всё отлично! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

ttjanka
Тетяна 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад