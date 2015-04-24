Немного изменить рекламный файл

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен9 заявок180 просмотров

Для журнала есть графическийй файл,в котором нужно изменить фон несколько картинок и текстов.

Исходник имеется.

Ваши цены и сроки

Спасибо

10 лет назад
avad
53 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

SkayDemon
38 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$5
1 день
Рекомендую, хороший исполнитель
Сотрудничеством очень доволен. Всем рекомендую как отличного заказчика. Четкое ТЗ, своевременная оплата! С этим человеком действительно приятно работать!

Заявки фрилансеров

SkayDemon
38 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад