отрисовка фирменного персонажа для сайта компьютерных услуг - alexzsoft.ru у сайта будет новый дизайн и персонаж будет нужен для ассоциативного восприятия Пожелания к внешним чертам персонажа: ...
Оформить раздел на сайте
Здравствуйте. На сайте aquatandem.ru есть раздел, посвящённый запуску, оформлению и обслуживанию аквариумов. Сейчас этот раздел будет делиться на два — отдельно про запуск и оформление и отдельно про обслуживание.
http://www.aquatandem.ru/catalog/1260453581.htm
Начнём с обслуживания. В приложенном файле — заготовка текста для сайта, который будет размещён в данном разделе. Задача — визуально оформить данный раздел. К сожалению, мы не очень понимаем что мы хотим видеть в качестве визуальной составляющей. На ум приходит разве что некая иллюстрация, где человек в комбинезоне с надписью «акватандем» чистит некий аквариум. Но это первое, что приходит в голову. это могут быть и картинки из фотобанков, которые нам подойдут.
Предпочтение будет отдаваться соискателям, которые смогут на словах объяснить, что они хотят нам предложить.
Разумеется, выбранный исполнитель также будет привлечён к оформлению раздела про оформление аквариумов. Также есть работа и по другим проектам.
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