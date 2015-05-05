4 иллюстрации основного содержания статьи

Для наглядности и лучшего понимания нужно сделать 4 картинки (иллюстрации) основного содержания статьи http://negoloday.ru/postoyannaya-ustalost-apatiya-sonlivost/

Может быть рисунок, коллаж, инфографика. Тона светлые, рисунок, силуэт легкий. Задача - оживить текст и сделать его понятным, выразительным... :)

Обратите внимание, что наши клиенты — женщины от 30 лет. Примерно половина наших женщин еще постарше — 40–50 лет.

Думаю, что иллюстрации должны быть в спокойных светлых тонах. Возможно похожие на рисунки в учебниках. Просто, понятно и красиво.

Мультяшки, девочки в бикини — точно не наша тема…

Темы картинок

1. Иллюстрация — основная проблема – Постоянная усталось

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Вы снова настолько устали, что нет сил даже сделать маникюр? Не говоря уже о маске для лица. А сама мысль пойти еще на фитнес или записаться наконец в бассейн кажется нелепой? Все валится из рук, все раздражает…

Все время хочется спать!

Вам не хочется ни секса, ни романтических прогулок под луной. Вялое и сонное состояние не покидает вас в течение всего дня. Вы засыпаете за компьютером в офисе, дома перед телевизором, в пробке за рулем… Постоянная усталость вошла в привычку!

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2. Иллюстрация — причины постоянной усталости

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Постоянная усталость. Каковы причины?..

Постоянная усталость и раздражительность – главные симптомы неправильного и НЕДОСТАТОЧНОГО питания! Голодать и изнурять себя низкокалорийными диетами – очень опасно!

Сами люди ставят себе огромное количество ограничений…

В надежде похудеть, стать здоровее и энергичнее, они мучают себя и своих близких, исключая из своего рациона вкусные, в том числе полезные и важные для организма продукты!

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3. Иллюстрация – Что будет когда диета закончилась?

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Конечно, если вы все-таки не пойдете к холодильнику и продержитесь какое-то время – то сможете сбросить 3–4 кг.

Очень хорошо, а что дальше?

А дальше организм переждет это голодное время. Ваше тело запомнит, что когда-то его морили голодом. И потом, заботясь о вашем выживании, начнет накапливать жир, попутно складывая туда токсины, яды, шлаки и т.д. Вам нужна персональная помойка на животе, бедрах, попе…?

Интересно, что после ограничений в питании вы будете набирать вес даже при потреблении нормы 1200–1600 ккал. Организм будет откладывать жирок на время следующей голодовки, и переубедить его восстановить обмен веществ вам будет очень сложно.

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4. Иллюстрация. Рекомендации диетолога

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Рекомендации эксперта, как избавиться от постоянной усталости!

Обязательно кушайте продукты, в которых есть полезные жиры:

Рыба: скумбрия, сельдь, сардины, тунец, форель, лосось, шпроты, кефаль, палтус, окунь, карп и т.д.

Мясо: говядина, свинина, баранина, птица. Сало тоже нужно кушать!

Растительные продукты: тыквенные семечки, соевые бобы, грецкие орехи, темно-зеленые листовые овощи и растительные масла (льняное, оливковое, масло из виноградных зерен, кунжутное и т.п.).

Кушайте больше белковой пищи. Для усвоения белков организму требуется вдвое больше калорий, чем на усвоение углеводов. Белки содержатся в мясе, курице, рыбе, сыре, твороге, яйцах и т.д.

Не забывайте пить воду, не менее 1,5 литров.

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Пример картинок приложил к проекту.

Подходящий пример анимированных картинок, иллюстраций на нашу тему посмотрите в видео-ролике https://www.youtube.com/watch?v=LgzhNnaZpgk