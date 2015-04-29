Нужно нарисовать векторный рисунок автомобиля

Собственно, необходимо отрисовать фоновый имаг для морды сайта онлайн игрушки. Есть пара уже готовых вариаций, которые в принципе по большей части всех устраивают с точки зрения композиции. Одну из этих вариаций надо выбрать и адаптировать ...