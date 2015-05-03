Перенести рисунок в Векторную графику (coreldraw)

1) Перенести в Векторную графику (coreldraw) рисунок.

2) + дополнительно разукрасить.

Прототипом был бегемот Мото Мото с мультика Мадагаскар. Этот более в форме, в цвете нужно выделить мускулатура и вены.

цены/сроки в проект пожалуйста. И ваши работы