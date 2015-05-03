Перенести рисунок в Векторную графику (coreldraw)

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Завершен5 заявок167 просмотров

1) Перенести в Векторную графику (coreldraw) рисунок.

2) + дополнительно разукрасить.

Прототипом был бегемот Мото Мото с мультика Мадагаскар. Этот более в форме, в цвете нужно выделить мускулатура и вены.

цены/сроки в проект пожалуйста. И ваши работы

CorelDRAW
10 лет назад
upgrade
Илья 
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Mich_D
Михаил 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 часа назад
10 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель. Без лишней болтовни - сделал Очень качественно и быстро! Рекомендую!
Все отлично! Рекомендую!

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Mich_D
Михаил 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 часа назад
10 лет назад
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