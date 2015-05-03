Требуется нарисовать картинку на подобии той что в приложении. Свои технические моменты описал в задании которое прилагаю, принимаются поправки по дизайну если они улучшат общий вид. Оплата в рублях, яндекс деньги или карта ...
Перенести рисунок в Векторную графику (coreldraw)
1) Перенести в Векторную графику (coreldraw) рисунок.
2) + дополнительно разукрасить.
Прототипом был бегемот Мото Мото с мультика Мадагаскар. Этот более в форме, в цвете нужно выделить мускулатура и вены.
цены/сроки в проект пожалуйста. И ваши работы
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