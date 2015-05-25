Перевод растра в вектр.

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен22 заявки305 просмотров

Необходимо перевести (перерисовать) логотип из растрового формата в векторный.

Жду предложений по цене и срокам.

10 лет назад
albion
Андрей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

7Alex7
34 года
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
10 лет назад
$10
1 день
Александр быстро и качественно выполнил работу по переводу растрового изображения в векторное.
Андрей отличный заказчик. Четкая задача, моментальная оплата.

Заявки фрилансеров

7Alex7
34 года
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
10 лет назад