Нужно 2-3 варианта логотипа (сегодня)

Всем доброго дня!

За сегодня (четверг), нужно сделать 2-3 варианта логотипа. Есть бриф.

Тематика: транспортная компания. Без земных шаров и машинок. Ориентация горизонтальная.

1 вариант шрифтовой, можно с одним элементом, обозначающим движение или перемещение.(аналог покажу)

Второй, третий на ваш вкус.

Оплата Яндекс (1800 руб.)

Предоплата 50%.

Джипеги строго вечером до 21 (по Мск).

Оплата вторые 50% и до 23 жду вектор.