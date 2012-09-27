Для сайта www.grand-flowers.de нужен логотип. Сайта еще нет, дизайн сайта будет отталкиваться от логотипа. Тематика сайта: оформление заказа и доставки цветов по всей стране Целевая аудитория сайта: мужчины и женщины, возраст ...
Нужно 2-3 варианта логотипа (сегодня)
Всем доброго дня!
За сегодня (четверг), нужно сделать 2-3 варианта логотипа. Есть бриф.
Тематика: транспортная компания. Без земных шаров и машинок. Ориентация горизонтальная.
1 вариант шрифтовой, можно с одним элементом, обозначающим движение или перемещение.(аналог покажу)
Второй, третий на ваш вкус.
Оплата Яндекс (1800 руб.)
Предоплата 50%.
Джипеги строго вечером до 21 (по Мск).
Оплата вторые 50% и до 23 жду вектор.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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