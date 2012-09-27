Нужно 2-3 варианта логотипа (сегодня)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен7 заявок202 просмотра

Всем доброго дня!

За сегодня (четверг), нужно сделать 2-3 варианта логотипа. Есть бриф.

Тематика: транспортная компания. Без земных шаров и машинок. Ориентация горизонтальная.

1 вариант шрифтовой, можно с одним элементом, обозначающим движение или перемещение.(аналог покажу)

Второй, третий на ваш вкус.

Оплата Яндекс (1800 руб.)

Предоплата 50%.

Джипеги строго вечером до 21 (по Мск).

Оплата вторые 50% и до 23 жду вектор.

13 лет назад
oko_elena
Елена 
41 год
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

markand
Андрей 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$60
1 день
Андрей выполнил работу ответственно, качественно и даже быстрее, чем было запланировано. Рекомендую к сотрудничеству!
Мне понравилось работать с Еленой. Четкое задание, мгновенная оплата, быстрые замечания по проекту, всегда на связи. Супер оперативный проект получился. Рекомендую Елену как ответственного заказчика

Заявки фрилансеров

markand
Андрей 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Логотип для сайта доставки цветов

    $60

    Для сайта www.grand-flowers.de нужен логотип. Сайта еще нет, дизайн сайта будет отталкиваться от логотипа. Тематика сайта: оформление заказа и доставки цветов по всей стране Целевая аудитория сайта: мужчины и женщины, возраст ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Логотип для фотосалона

    $65

    Здравствуйте, Необходимо создать логотип и фирменную надпись «ФОТОСАЛОН». Нравится стиль AGFA. Предпочтительны цвета: красный, белый, черный (по аналогии с AGFA). Приветствуется строгость, четкость. Для информации: заказчик — архитектор ...

    Логотипы и Знаки18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Логотипы для фирмы

    $100

    Название компании: ArmProf сокращенно и по английски от "Профессиональная арматура" Коротко о компании: продажа водозапорной арматуры: задвижки, затворы, клапана, муфты, фильтры, хомуты пример продукции http://www.rosaquatoria.ru/ ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Перерисовать логотип во Flash

    Для сайта www.10-ka.com.ua Логотип - значек "10" в верхнем левом углу. Задача: сделать логотип объемным, с переливами, возможно с каким-то элементом "отблеска". Работаем "до упора" пока не понравится заказчику.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Логотип для фотосалона

    $60

    Здравствуйте, Необходимо создать логотип и фирменную надпись "ФОТОСАЛОН". Нравится стиль AGFA. Предпочтительны цвета: красный, белый, черный (по аналогии с AGFA). Приветствуется строгость, четкость. Для информации: заказчик - архитектор ...

    Логотипы и Знаки13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка логотипа для строительной компании

    $50

    название МСУ-50.Компания занимается масштабными строительными и ремонтными работами (многоэтажки, заводы, церкви).Компания успешно развивается на строительном рынке Забайкалья около 20 лет. На данный момент это одна из крупнейших строительных компаний региона.Необходимо использовать элементы герба Забайкальского края, ...

    Логотипы и Знаки26 заявок
    Закрыт
    13 лет назад