Логотип сайта

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт12 заявок177 просмотров

Нужно разработать логотип сайта.

www.fast13.ru

Эмблема должна содержать название сайта (fast13) и слоган " У нас есть всё"

Бюджет 500р.

13 лет назад
Takif
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 часов назад
13 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 часов назад
13 лет назад