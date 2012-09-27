Дизайн логотипа (фирменный стиль) TAKE A DEEP BREATH Перевод: Сделай глубокий вдох! или Дышите глубже! Нужен яркий, современный и узнаваемый (простой) логотип! Это может быть как графический элемент ...
Приватно для KateMS_82
Нужно разработать логотип для сайта.Тематика часы и саквояжи
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